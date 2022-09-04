Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, – Шмигаль

Прем'єр пообіцяв побудувати нову розвинену європейську Україну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна – невід'ємна частина Європи і європейських інститутів. Про це він написав у Telegram.

Прем'єр зазначив, що заява федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, є важливим політичним маніфестом в рамках політики «цайтенвенде», або «зміни епох».

«Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи і європейських інститутів. Разом ми побудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль провів у неділю в Берліні переговори з німецькою стороною щодо розширення поставок зброї, яка вже постачається, а також тієї, яку Україна хотіла би отримати.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини.