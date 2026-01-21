Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
Німеччина передала Україні жителя Хмельниччини через вирок за збут наркотиків
фото з відкритих джерел

На чоловіка чекає шість років за ґратами

У Німеччині жителя Хмельниччини екстрадували до України. Чоловіка засуджено до шести років в’язниці за збут наркотичних речовин. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

«Хмельницька обласна прокуратура ініціювала екстрадицію з Федеративної Республіки Німеччина громадянина України, який притягується до кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні прокуратури. Засуджений, який проживав у місті Шепетівка Хмельницької області, займався у своєму місці збутом наркотиків.

Разом зі своєю партнеркою фігурант продавав метадон, водночас жінка залучила до незаконної діяльності ще двох осіб. З’ясувалося, що чоловік та жінка купували метадон та займалися його збутом, зберігаючи його вдома. Вони передавали наркотичні речовини у вигляді «закладок» своїм спільникам у Шепетівці та Славуті.

У 2023 році чоловіка було засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. «Проте його захисник подав апеляційну скаргу, під час розгляду якої засуджений виїхав із країни, перебуваючи на запобіжному заході у виді застави. У серпні 2025 року його затримали у ФРН, а 14 січня цього року на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» передали українським правоохоронцям», – повідомили у прокуратурі.

Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як Німеччина екстрадувала українця, який планував вбивство за допомогою вибухівки. Чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій, який був використаний у 2021-му році для планування умисного вбивства. Проте, вчиненню злочину вдалося запобігти.

Раніше «Главком» писав про те, що Німеччина передала Україні жительку Житомирщини, яка отримала підозру у незаконному в'їзді десятьом громадянам Ірану до України, після чого виїхала за кордон. Фігурантка здійснювала свою діяльність у складі організованої групи впродовж 2019-2020 років.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина кримінал Німеччина наркотики екстрадиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц переоцінив можливості Європи у переговорах щодо України
Мирні ініціативи Мерца щодо України зайшли в глухий кут. DW пояснює, у чому причина
23 грудня, 2025, 02:55
Інцидент із ТЦК на Рівненщині завершився тяжкими травмами військового
Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані
25 грудня, 2025, 13:26
У Грузії поліція затримала українця з підозрою у розповсюдженні наркотиків
МВС Грузії: Поліція затримала 19-річного українця за розповсюдження наркотиків 
25 грудня, 2025, 19:06
Харків'янка розповіла у соцмережах про переваги життя у Німеччині
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
25 грудня, 2025, 22:12
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
6 сiчня, 05:50
Центр AdlerA e.V., який став «Пунктом незламності» для місцевих жителів, підтримує адаптацію мігрантів з України
У Берліні українські біженці облаштували «Пункт незламності» на тлі блекауту (фото)
6 сiчня, 17:50
Мерц закликав Україну створити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні для служби та роботи
Відтік українських чоловіків за кордон. Канцлер Німеччини звернувся до Зеленського
7 сiчня, 11:44
Німеччина готується направити до Гренландії перший підрозділ бундесверу
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
14 сiчня, 22:30
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ
24 грудня, 2025, 11:56

Кримінал

Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова
СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича
Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича
Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України
Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці
Обшуки у мерії Дніпра: Нацполіція повідомила подробиці

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua