Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків

На чоловіка чекає шість років за ґратами

У Німеччині жителя Хмельниччини екстрадували до України. Чоловіка засуджено до шести років в’язниці за збут наркотичних речовин. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

«Хмельницька обласна прокуратура ініціювала екстрадицію з Федеративної Республіки Німеччина громадянина України, який притягується до кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні прокуратури. Засуджений, який проживав у місті Шепетівка Хмельницької області, займався у своєму місці збутом наркотиків.

Разом зі своєю партнеркою фігурант продавав метадон, водночас жінка залучила до незаконної діяльності ще двох осіб. З’ясувалося, що чоловік та жінка купували метадон та займалися його збутом, зберігаючи його вдома. Вони передавали наркотичні речовини у вигляді «закладок» своїм спільникам у Шепетівці та Славуті.

У 2023 році чоловіка було засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. «Проте його захисник подав апеляційну скаргу, під час розгляду якої засуджений виїхав із країни, перебуваючи на запобіжному заході у виді застави. У серпні 2025 року його затримали у ФРН, а 14 січня цього року на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» передали українським правоохоронцям», – повідомили у прокуратурі.

Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як Німеччина екстрадувала українця, який планував вбивство за допомогою вибухівки. Чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій, який був використаний у 2021-му році для планування умисного вбивства. Проте, вчиненню злочину вдалося запобігти.

Раніше «Главком» писав про те, що Німеччина передала Україні жительку Житомирщини, яка отримала підозру у незаконному в'їзді десятьом громадянам Ірану до України, після чого виїхала за кордон. Фігурантка здійснювала свою діяльність у складі організованої групи впродовж 2019-2020 років.