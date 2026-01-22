Головна Країна Події в Україні
Федоров оголосив про перебудову системи менеджменту Міноборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Михайло Федоров подякував кожному за внесок
Фото: Офіс президента України / All Over Press

В Міноборони зміниться менеджмент

Міністр оборони Михайло Федоров, який очолив відомство 14 січня 2026 року, розпочав радикальну трансформацію міністерства. У середу, 21 січня, Уряд ухвалив рішення про звільнення одразу п'яти заступників міністра. За словами очільника МОУ, це перший етап великої перебудови системи менеджменту, мета якої – зробити інституцію максимально технологічною та ефективною для досягнення цілей війни. Федоров наголосив, що Міноборони має перестати бути лише органом закупівель і перетворитися на сучасний центр нагляду, координації та інновацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Кабінет Міністрів України звільнив п’ятьох заступників міністра оборони:

  • Анатолія Клочка;
  • Олександра Козенка;
  • Миколу Шевцова;
  • Володимира Заверуху;
  • Ганну Гвоздяр.

Михайло Федоров подякував кожному за внесок, зазначивши, що частина експосадовців залишиться в команді як радники або керівники проєктних офісів.

Головною метою реформи є зміна самої філософії роботи міністерства. Федоров вважає, що система менеджменту має будуватися навколо людей, здатних досягати вимірюваних результатів.

«Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший – перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно – тільки так ми можемо зупинити Росію», – заявив Міністр.

У межах оновлення системи Федоров зазначив, що це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента – побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву урядовця під час спілкування із журналістами.

«Створення дроново-штурмових підрозділів – це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів», – заявив він.

Урядовець зауважив, що нещодавно Code 9.2 – 475 окремий штурмовий полк ЗСУ – провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині. Тому вкрай важливим зараз є створення таких підрозділів, оскільки вони вже довели свою ефективність.

