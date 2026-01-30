Головна Світ Політика
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Глава Білого дому вважає тісніші зв’язки Британії з Китаєм «дуже небезпечними»
фото: Reuters

Раніше Кір Стармер заявляв, що Британія не мусить обирати між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп попередив Велику Британію про небезпеку зближення з Пекіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном британський прем'єр Кір Стармер закликав до вдосконалення відносин між двома країнами з поліпшеним доступом до ринку, нижчими тарифами й інвестиційними угодами. Однак у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про тісніші зв'язки Британії з Китаєм, Трамп сказав: «Ну, для них це дуже небезпечно».

Трамп, який планує поїхати до Китаю у квітні, минулого тижня погрожував запровадити мита проти Канади після того, як прем'єр-міністр країни Марк Карні уклав економічні угоди з Китаєм під час недавнього візиту до Пекіна. Приблизно в той же час, коли Трамп зробив свої коментарі, Стармер на британсько-китайському бізнес-форумі в Пекіні заявив, що його «дуже теплі» зустрічі з Сі забезпечили «саме той рівень взаємодії», на який він і сподівався.

Стармер назвав угоди про безвізовий режим для власників британських паспортів, які відвідують Китай на термін до 30 днів, і зниження мит на віскі «дуже важливим досягненням, символічним для двосторонніх відносин».

Британський премʼєр, чий лівоцентристський уряд лейбористів намагається досягти обіцяного економічного зростання, визначив поліпшення відносин із другою за величиною економікою світу одним зі своїх пріоритетів. Його візит до Китаю відбувся на тлі погроз Трампа запровадити тарифи та обіцянок захопити контроль над Гренландією, автономною територією Данії, що викликало занепокоєння у давніх союзників США, серед яких і Велика Британія.

Глава уряду Британії заявляв, що завдяки тривалій історії тісної співпраці своєї країни зі Сполученими Штатами, Британія може продовжувати зміцнювати економічні зв'язки з Китаєм, не викликаючи гніву Трампа. Стармер додав, що Британія не буде змушена вибирати між тіснішими зв'язками з США або Китаєм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав Китай. Це перший за вісім років візит британського лідера до Пекіна. Під час зустрічі Кір Стармер та Сі Цзіньпін обговорили співпрацю в низці секторів — від освіти до охорони здоров'я, фінансів, штучного інтелекту та «нової енергетики».

Теги: Велика Британія Дональд Трамп Кір Стармер

