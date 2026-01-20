Головна Світ Соціум
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
Уповноважений каже, що представники німецького СІЗО порушують права Сергія Кузнєцова
фото: Reuters

Омбудсмен повідомив, що українця утримують у секції для «особливо небезпечних», у режимі фактичної ізоляції

Українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів «Північний потік», утримують в одиночній камері СІЗО в Гамбурзі з порушеннями прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Омбудсмен повідомив, що отримав звістку від дружини Кузнєцова, яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО. За її словами, права Сергія як людини суттєво порушуються.

«З листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі “технічно” не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб», – каже Лубінець.

Уповноважений наголосив, що українця утримують у секції для «особливо небезпечних», у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, за її словами, подібного рівня ізоляції та тиску немає.

-«Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини. У зв’язку з цим я публічно і офіційно звертаюся до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина», – пояснив він.

Омбудсмен додав, що готує офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою невідкладно виправити ситуацію.

«Я буду наполягати на наданні мені можливості провести моніторинговий візит особисто до місця утримання Сергія Кузнєцова. Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права», – додав посадовець.

Лубінець підкреслив, що, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вимагає надати йому та його делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань.

Нагадаємо, Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». Він і надалі перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

