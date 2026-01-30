Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
Контактна група з питань оборони України проведе зустріч
фото: reuters

Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України

12 лютого Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

«У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зустрічі у форматі «Рамштайн» – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися для синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримання України після закінчення війни.

До слова, напередодні стало відомо, що Україна скликає енергетичний «Рамштайн» для залучення додаткової міжнародної підтримки енергетичного сектору на тлі російських обстрілів.

Раніше союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. Пентагон опублікував спільну заяву лідерів восьми коаліцій у межах «Рамштайну». Союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.

Читайте також:

Теги: Німеччина Велика Британія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут
Мерц заявив, що 2026 рік може бути вирішальним для Європи
31 грудня, 2025, 04:20
Наталія Річардсон, яка народилася у Донецькій області, підкорила британське кулінарне шоу
Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)
5 сiчня, 18:02
Президент України та британський міністр провели переговори щодо розгортання британських військ після закінчення війни
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ
9 сiчня, 17:31
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
11 сiчня, 05:29
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
11 сiчня, 22:42
Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
16 сiчня, 04:43
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
26 сiчня, 05:39
Reuters наголошує, що візит Стармера (ліворуч) дає Китаю можливість завоювати прихильність ще одного союзника США
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
27 сiчня, 06:34
Британія та Данія пов’язали зростання напруженості в Арктиці з діями Росії
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
21 сiчня, 21:38

Політика

Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
Коли Росія почне бити по Україні? Кремль назвав дату
Коли Росія почне бити по Україні? Кремль назвав дату
Іран викликав німецького посла через слова Мерца про «останні дні режиму»
Іран викликав німецького посла через слова Мерца про «останні дні режиму»
Зеленський: Історія з Гренландією може бути використана проти України
Зеленський: Історія з Гренландією може бути використана проти України
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua