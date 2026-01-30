Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату

Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України

12 лютого Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

«У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зустрічі у форматі «Рамштайн» – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися для синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримання України після закінчення війни.

До слова, напередодні стало відомо, що Україна скликає енергетичний «Рамштайн» для залучення додаткової міжнародної підтримки енергетичного сектору на тлі російських обстрілів.

Раніше союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. Пентагон опублікував спільну заяву лідерів восьми коаліцій у межах «Рамштайну». Союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.