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Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія
фото з відкритих джерел

Єврокомісія дійшла висновку, що Україна та Молдова здійснили всі необхідні кроки

Європейська комісія проінформувала Комітет постійних представників ЄС на рівні послів щодо прогресу, якого Україна і Молдова досягли у виконанні умов для початку міждержавних переговорів щодо входження до ЄС, та дійшла висновку, що обидві країни здійснили всі необхідні кроки. Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє  Укрінформ.    

За словами речниці, Єврокомісія сьогодні поінформувала Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper) щодо прогресу, якого Україна і Молдова досягли у виконанні умов для початку міждержавних переговорів про вступ у ЄС.

«Пункт, що стосується процесу вступу Молдови і України, був сьогодні на порядку денному Coreper. З боку Єврокомісії ми надали оновлену інформацію у цьому зв’язку. Ми вважаємо, що всі необхідні кроки були зроблені обома країнами… Зараз рішення у руках кран-членів, які мають ухвалити рамкові умови для переговорів. Щойно таке рішення буде прийнято, прерогативою головування в Раді ЄС є скликати міжурядову конференцію, щоб формально означити початок переговорів», – наголосила речниця ЄК.

Зокрема, за її словами, Україна ухвалила законодавчі акти щодо підвищення рівня фінансування Національного антикорупційного бюро, вилучила із законодавства про запобігання корупції положення, як обмежують повноваження НАЗК у продовжені верифікації активів, які перебувають у процесі перевірки, та скорочують її повноваження із верифікації власності, що вноситься до декларацій про доходи кандидатів на державні посади.

Українська сторона також активувала законодавство про лобіювання, привела його у відповідність до європейських стандартів у частині виконання плану дій з обмеження впливу олігархів.

Крім того, Україна здійснила необхідні кроки в удосконаленні законодавства щодо захисту прав меншин, зокрема в частині навчання мовою меншин. 

Нагадаємо, Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.  

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак на шляху до цього рішення може стати Угорщина.

До слова, після ухвалення Грузією скандального закону про іноагентів безвізовий режим з країною можуть переглянути. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський. Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що «всі варіанти – на столі». Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів
Теги: Молдова Україна Європейський союз

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