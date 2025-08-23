Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родич Путіна

Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України

«Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Главу держави.

Так, указ № 613/2025 стосується синхронізації цьогорічних канадських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну

«Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів», – додав Зеленський.

Указом № 612/2025 глава держави увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 28 громадян Росії, України та Ірану, які «однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу».

«По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців», – наголосив президент.

Прикметно, що до санаційного списку потрапив Михайло Путін – російський бізнесмен і двоюрідний племінник президента Володимира Путіна. Він є заступником голови правління страхової компанії «СОГАЗ» і заступником голови правління ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія.

Як повідомлялося, світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 років можуть впасти до $40-50 за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду «Росконгрес». Зараз барель нафти коштує $66-68, але ринок переживає «нову цінову війну».

Також найбільші державні нафтопереробні заводи Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні. Такий крок зроблено після посиленого тиску з боку Сполучених Штатів з вимогою припинити закупівлі в Росії.

До слова, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».