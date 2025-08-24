Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
«Присвячую цю нагороду захисникам Маріуполя», – написала Тайра
Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Незалежності відзначив відомих українців державними нагородами. Ордена Свободи удостоїлася Юлія Тайра Паєвська – військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка. Як інформує «Главком», про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Як сказано у тексті документа, нагороду було вручено «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».
«Присвячую цю нагороду захисникам Маріуполя – і живим, і загиблим, і тим хто в полоні, як символ свободи для всіх нас», – написала волонтерка.
Раніше глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Також він вирішив з нагоди Дня Незалежності відзначити нагородами низку європейських лідерів і посадовців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.
Коментарі — 0