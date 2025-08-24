Головна Країна Події в Україні
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
фото з відкритих джерел

«Присвячую цю нагороду захисникам Маріуполя», – написала Тайра

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Незалежності відзначив відомих українців державними нагородами. Ордена Свободи удостоїлася Юлія Тайра Паєвська – військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка. Як інформує «Главком», про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Як сказано у тексті документа, нагороду було вручено «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню фото 1

«Присвячую цю нагороду захисникам Маріуполя – і живим, і загиблим, і тим хто в полоні, як символ свободи для всіх нас», – написала волонтерка.

Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь. За її плечима близько 10 років на фронті, а на рахунку – сотні врятованих життів. У 2022 році жінка пережила три місяці російського полону та знущань. Зараз вона змінила тактичну медицину на адвокацію України за кордоном.

Раніше глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Також він вирішив з нагоди Дня Незалежності відзначити нагородами низку європейських лідерів і посадовців. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

