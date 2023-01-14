Хто вплинув на позицію Шольца щодо надання танків Україні – інформація ЗМІ

Шольц розповів про розмову із громадянином Польщі, який зупинив його під час пробіжки

На закритому засіданні парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини канцлер Олаф Шольц скаржився однопартійцям на «бурхливі дискусії» щодо постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва. Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на співрозмовників, що були присутні на засіданні.

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За їхніми словами, говорячи про дискусії про постачання Україні західних танків, Шольц розповів про громадянина Польщі, який зупинив його під час пробіжки й подякував за те, що він «не дав польській владі довести себе до божевілля».

Канцлер Німеччини нібито висловив роздратування тим, що обговорення цього питання в країні також використовуються для того, щоб критикувати його уряд.

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Шольц нагадав, що Німеччина разом з Великою Британією є другим найбільшим постачальником зброї Україні після США, і він і надалі буде протистояти спокусі поспішати з ухваленням рішень без домовленості – надто що багато німецьких громадян підтримують цей курс.

У своєму виступі перед однопартійцями німецький канцлер також розкритикував дебати у ЗМІ – бо, на його думку, «багатьом громадянам майже доводиться сподіватися на те, що влада збереже нерви».

Як зазначають співрозмовники Spiegel, позиція Шольца отримала певну підтримку в парламентській групі, але його також закликали працювати над публічним просуванням власної позиції – наприклад визначити єдину комунікаційну стратегію на рівні партії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну.

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Також представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн заявила, що у питанні передачі Україні бойових танків Leopard Німеччина не залежить від рішень США. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами.