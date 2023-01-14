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Хто вплинув на позицію Шольца щодо надання танків Україні – інформація ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Хто вплинув на позицію Шольца щодо надання танків Україні – інформація ЗМІ
Німеччина затягує з рішенням щодо передачі танків Україні
фото: EPA

Шольц розповів про розмову із громадянином Польщі, який зупинив його під час пробіжки

На закритому засіданні парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини канцлер Олаф Шольц скаржився однопартійцям на «бурхливі дискусії» щодо постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва. Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на співрозмовників, що були присутні на засіданні.

За їхніми словами, говорячи про дискусії про постачання Україні західних танків, Шольц розповів про громадянина Польщі, який зупинив його під час пробіжки й подякував за те, що він «не дав польській владі довести себе до божевілля».

Канцлер Німеччини нібито висловив роздратування тим, що обговорення цього питання в країні також використовуються для того, щоб критикувати його уряд.

Шольц нагадав, що Німеччина разом з Великою Британією є другим найбільшим постачальником зброї Україні після США, і він і надалі буде протистояти спокусі поспішати з ухваленням рішень без домовленості – надто що багато німецьких громадян підтримують цей курс.

У своєму виступі перед однопартійцями німецький канцлер також розкритикував дебати у ЗМІ – бо, на його думку, «багатьом громадянам майже доводиться сподіватися на те, що влада збереже нерви».

Як зазначають співрозмовники Spiegel, позиція Шольца отримала певну підтримку в парламентській групі, але його також закликали працювати над публічним просуванням власної позиції – наприклад визначити єдину комунікаційну стратегію на рівні партії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну.

Також представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн заявила, що у питанні передачі Україні бойових танків Leopard Німеччина не залежить від рішень США. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами.

Читайте також: Передача танків Україні: Берлін заперечує звернення Польщі
Теги: Німеччина війна Україна Олаф Шольц танки допомога ЗСУ

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