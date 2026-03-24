Зеленський про наслідки нічного обстрілу: Потрібно більше захисту від ударів РФ

Глава держави наголосив, що всі домовленості про ППО для України мають виконуватися вчасно

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави прокоментував комбінований російський обстріл. Він зазначив, що через нічний терор росіян загинуло щонайменше чотири людини, ще десятки – поранено.

«У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені звичайні багатоповерхівки, були пожежі. Майже 40 дронів запустили по Шостці на Сумщині. У Слатиному на Харківщині вдарили дроном по електропоїзду. Загалом пошкодження зафіксовані в 11 областях. Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти», – розповів він.

Зеленський зазначив, що загалом росіяни запустили по Україні понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні. «І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України», – каже президент.

Очільник України наголосив, що важливо, аби усі домовленості про ППО виконувалися вчасно. І«важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

До слова, під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.