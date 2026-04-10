«Сирія дуже поважає Україну». Президент розказав про свій сенсаційний візит до Дамаска

Максим Бурич
Володимир Зеленський і президент Сирії Ахмед аш-Шараа домовилися про співпрацю
фото із відкритих джерел

Президент: «Україна показує, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати свого візиту до Сирії, який став символом нової геополітичної реальності. Після падіння режиму Асада Україна стрімко посилює свій вплив у регіоні, демонструючи, що монополія Росії на Близькому Сході остаточно зруйнована. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський підкреслив, що присутність України в Сирії є стратегічно важливою для всього Близького Сходу. Тривалий час цей регіон вважався зоною впливу Москви, проте сьогодні ситуація докорінно змінилася.

«Безумовно, Україна показує, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході. Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти «рускіх». Сирія дуже поважає Україну», – наголосив президент.

За словами Зеленського, після повалення диктатури Башара Асада Україні вдалося побудувати «якісно інші відносини» з сирійським народом та новою політичною елітою. Країни підтримують постійний контакт на всіх рівнях – від Міністерства закордонних справ до прямого діалогу глав держав.

«Будемо посилювати дипломатичну присутність у Сирії – працюватиме наше посольство. Готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, також щодо інфраструктури. Ми домовилися з Президентом Сирії про серйозні контракти щодо агропромислового комплексу. І ми тут бачимо можливості і для інших країн регіону», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Сирію з офіційним візитом. У Дамаску відбувся важливий раунд переговорів за участю України, Сирії та Туреччини, під час якого сторони обговорили безпекові, енергетичні та економічні питання, а також подальшу співпрацю задля стабільності в регіоні та відновлення після війни. Зеленський і Ахмед аш-Шараа говорили й про обставини війни Росії проти України. Зеленський подякував сирійцям та підкреслив, що Україна було одна з перших країн, яка підтримала Сирію після падіння режиму Асада.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Сирії Асаад Хасан аш-Шейбані, за підсумками яких сторони домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску. 

