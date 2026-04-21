Повернення коштів Ощадбанку. Мадяр відповів на пропозицію Зеленського

Україна вимагає негайного повернення кошті і дорогоцінних металів, які уряд Орбана незаконно відібрав в інкасаторів Ощадбанку

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром питання конфіскованих українських активів, які на початку березня угорська сторона незаконно забрала з інкасаторських автомобілів Ощадбанку. У відповідь Мадяр зазначив, що планує підняти інші, важливіші питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

«Ми не розуміємо повної картини, бо бачили лише пропагандистські новини. Багато деталей досі незрозумілі», – каже він.

Мадяр також додав, що зможе обговорити це питання лише після того, як складе присягу прем’єр-міністра. Він закликав зберігати спокій та діяти виважено.

Раніше переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях.

Мадяр прокоментував перспективи відновлення транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». За його словами, питання має розглядатися виключно з практичної точки зору. Він наголосив, що якщо інфраструктура придатна для використання, то її слід залучити для постачання нафти до Угорщини.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.