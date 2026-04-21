Повернення коштів Ощадбанку. Мадяр відповів на пропозицію Зеленського

glavcom.ua
фото: Getty Images

Україна вимагає негайного повернення кошті і дорогоцінних металів, які уряд Орбана незаконно відібрав в інкасаторів Ощадбанку

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром питання конфіскованих українських активів, які на початку березня угорська сторона незаконно забрала з інкасаторських автомобілів Ощадбанку. У відповідь Мадяр зазначив, що планує підняти інші, важливіші питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

«Ми не розуміємо повної картини, бо бачили лише пропагандистські новини. Багато деталей досі незрозумілі», – каже він.

Мадяр також додав, що зможе обговорити це питання лише після того, як складе присягу прем’єр-міністра. Він закликав зберігати спокій та діяти виважено.

Раніше переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях.

Мадяр прокоментував перспективи відновлення транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». За його словами, питання має розглядатися виключно з практичної точки зору. Він наголосив, що якщо інфраструктура придатна для використання, то її слід залучити для постачання нафти до Угорщини.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

Читайте також:

Читайте також

Глава України підписав указ №321/2026
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
Вчора, 18:46
Спецпредставник та зять Трампа приїдуть до України
Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент
14 квiтня, 22:34
Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони України та Німеччини
Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік
14 квiтня, 18:31
Цьогоріч релігійно-громадському об'єднанню виповнюється 30 років
Президент зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали
14 квiтня, 10:25
Посадовиця наголосила, що рішення про зовнішню політику ЄС мають ухвалюватися більшістю голосів
Глава Єврокомісії пропонує змінити механізм ухвалення рішень у ЄС після поразки Орбана
14 квiтня, 07:42
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині
Україна готує переговори Зеленського з Мадяром: подробиці від МЗС
13 квiтня, 15:41
Угода між Україною та Болгарією, підозра чиновниці Мінкульту. Головне за 30 березня 2026
Угода між Україною та Болгарією, підозра чиновниці Мінкульту. Головне за 30 березня 2026
30 березня, 21:11
Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38
Президент: Вдячний СБУ за цей захист наших людей
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
23 березня, 21:45

Політика

Японія скасувала обмеження на експорт зброї
Японія скасувала обмеження на експорт зброї
Повернення коштів Ощадбанку. Мадяр відповів на пропозицію Зеленського
Повернення коштів Ощадбанку. Мадяр відповів на пропозицію Зеленського
Іран погодився на другий раунд переговорів зі США – Axios
Іран погодився на другий раунд переговорів зі США – Axios
Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори
Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»
Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
