Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру

Єрмак каже, що у СІЗО читав книжку про Трампа

Адвокат Єрмака вніс за платну камеру 10 тис. грн

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак у судовій залі для ЗМІ розповів, чим він займався у СІЗО та як вдалося потрапити у камеру поліпшених умов, пише «Главком».

Єрмак зізнався, що не очікував рішення про тримання під вартою, та додав, що його адвокат Ігор Фомін вніс за камеру поліпшених умов 10 тис. грн, де той перебував сам.

«Була можливість у мого адвоката проплатити і я потрапив туди, куди потрапив», – каже ексочільник Офісу президента.

Також Єрмак розповів і про своє дозвілля. Варто зазначити, що у СІЗО він перебував декілька днів. Політик каже, що читав книжки. Зокрема, книгу американського письменника про перемогу Дональда Трампа під час першої виборчої каденції.

Водночас «Главком» писав про нинішні розцінки на віп-«апартаменти» у столичному СІЗО: 2970 грн треба викласти особі за добу перебування. Тиждень проведення у платній камері оцінюється у 10396 грн. За місяць доведеться заплатити 15540 грн.

Зауважимо, що сьогодні, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає скаргу на обраний Єрмаку запобіжний захід.

Як повідомляв «Главком», 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.