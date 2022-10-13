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Світ надіслав чіткий сигнал Москві: Байден прокоментував резолюцію ООН

Зиновій Свереда
glavcom.ua
Світ надіслав чіткий сигнал Москві: Байден прокоментував резолюцію ООН
Байден: «Росія не може стерти з карти суверенну державу»
фото з відкритих джерел

Президент США наголосив, що Росія не може силою змінювати кордони

Ухвалена Генеральною асамблеєю ООН резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території України, є чітким сигналом для Москви. Про це заявив президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що Росія не може силою змінювати кордони.

«Ставки цього конфлікту очевидні для всіх – і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу», – сказав Байден.

Світ продемонстрував, що він більш ніж будь-коли, згуртований і сповнений рішучості притягнути Росію до відповіді за її порушення, наголосив глава Білого дому.

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією  окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.  За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 – проголосували проти. У свою чергу представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. 

Теги: росія Джозеф Байден ООН анексія війна

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