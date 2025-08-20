Головна Країна Політика
Голова Держетнополітики поставив жорсткий ультиматум Московській церкві

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Голова Держетнополітики поставив жорсткий ультиматум Московській церкві
Держетнополітики: якщо до 24 серпня УПЦ МП не виконає припис, тоді буде ухвалене рішення
фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

УПЦ МП закликали відхреститися від РПЦ, інакше – позов про припинення діяльності митрополії

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (Держетнополітики) Віктор Єленський заявив, що якщо Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не виконає припис відомства, її визнають афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ). Це стане підставою для подання судового позову про припинення діяльності митрополії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віктора Єленського під час телеетеру.

За словами Єленського, УПЦ МП має виконати припис до 24 серпня. Він зазначив, що наразі Київська митрополія ще не надіслала офіційного листа, але вже оприлюднила на своєму сайті документ, який свідчить, що вони не будуть виконувати «законні вимоги української держави».

«Якщо до 24 серпня УПЦ МП не виконає припис, тоді буде ухвалене рішення про визнання Київської митрополії, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні РПЦ», – пояснив очільник Держслужби.

Він додав, що наступним кроком буде «позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви», назвавши це «кроками, які продиктовані законом».

Віктор Єленський висловив сподівання на «добру волю» частини духовенства та вірян УПЦ МП, які, за його словами, розуміють «ницість такої позиції». Він також припустив, що судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ МП.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, минув рік із моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви в Україні. Народна депутатка Юлія Сірко заявила, що його виконання свідомо гальмується. За її словами, причиною є «російська агентура», що зачаїлася в державних структурах. Про це Юлія Сірко розповіла в інтерв'ю «Главкому».

За словами народної депутатки, існує дві основні проблеми, які перешкоджають реалізації закону. Перша – це саботаж з боку Кабінету міністрів, який затягнув з прийняттям необхідних підзаконних актів. Депутатка переконана, що мали місце свідомі дії окремих чиновників, які підтримують російську церкву.

