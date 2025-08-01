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Найєм: підозрюваний у вбивстві Гандзюк хотів уникнути відповідальності. Що вирішив суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Найєм: підозрюваний у вбивстві Гандзюк хотів уникнути відповідальності. Що вирішив суд
За три тижні до смерті Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера
фото: Уніан

Найєм: Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер хотів уникнути відповідальності за злочин, вступивши до лав ЗСУ. Про це повідомляє правозахисник та ветеран Масі Найєм, інформує «Главком».

«Мангер хоче уникнути відповідальності за вбивство Гандзюк та «піти служити». У Мангера – запобіжний захід тримання під вартою. Його адвокати подали клопотання із порушенням порядку, що хочуть Мангера забрати у військову частину ВЧ А7224, спеціальний стрілецький батальйон», – йдеться у дописі.

Найєм: підозрюваний у вбивстві Гандзюк хотів уникнути відповідальності. Що вирішив суд фото 1

Найєм просить Генеральний штаб ЗСУ звернути на це увагу та Київський апеляційний суд звернути увагу на порушення: «Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві».

Згодом ветеран повідомив, що суд у клопотанні відмовив.

31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла – кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око.

Уже наступного дня санітарним бортом Катерину екстрено перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. А втім, організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Раніше суд виніс вирок ексголові Херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику депутата облради Олексію Левіну. Вони отримали по 10 років тюрми з урахуванням попереднього ув'язнення. Однак обидва подали апеляційні скарги.

Нагадаємо, засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесних ушкоджень, щоб жінка втратила працездатність. Про це повідомляє видання Watchers.

Теги: Катерина Гандзюк Владислав Мангер суд

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