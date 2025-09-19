Головна Країна Політика
Центр протидії дезінформації пояснив, чи має Умєров нерухомість у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Родина секретаря РНБО орендує одну квартиру
фото: РБК-Україна

ЦПД наголошує, що сервіс USPhoneBook, з якого автори розслідування беруть дані про нерухомість Умєрова, – це автоматичний агрегатор даних, а не офіційний реєстр

У медіа поширюються повідомлення про нібито «вісім об’єктів нерухомості Рустема Умєрова в США». Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Автори публікації постійно говорять про «8 об’єктів нерухомості Умєрова», хоча у тексті чітко вказується, що мова йде про оренду, а не власність. Це очевидний приклад маніпуляції заради клікбейту. Вказана у розслідуванні нерухомість орендувалася у різні періоди, а не вся одночасно. Тобто автори матеріалу підтягують під «статки» те, що насправді є звичайною орендою житла. Насправді Рустем Умєров та члени його родини не володіють жодним об’єктом нерухомості в США», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина оренд була у період, коли Умєров ще не займав державних посад. Наразі в США його родина (дружина та діти) орендує одну квартиру, яка і зазначена в декларації. 

ЦПД також наголошує, що у розслідуванні вказана квартира у Флориді, в якій у 2020 році реєструвався батько Рустема Умєрова – Енвер Умєров. Вона не має стосунку до Рустема Умєрова і не є власністю родини. 

«У розслідуванні наведені факти, які суперечать логіці. Це можна проілюструвати на прикладі двокімнатної квартири у Нью-Йорку, яку нібито орендує родина Умєрових і приховує цей факт. Водночас розслідувачі суперечать самі собі і пишуть про те, що, за даними сервісу Spokeo, у цій квартирі як мешканка зареєстрована 31-річна тренерка з йоги Алексіс Ніколь Тіссіан», – йдеться у заяві.

Зокрема, ЦПД наголошує, що сервіс USPhoneBook, з якого автори розслідування беруть дані про нерухомість, – це автоматичний агрегатор даних, а не офіційний реєстр. Він підтягує інформацію з публічних записів, однак дані там часто застарілі, які можуть не оновлюватися вчасно, неповні або неточні (наприклад, невірні адреси, номери телефонів, випадкові люди значаться родичами тощо).

Як відомо, Центр протидії корупції заявив, що знайшов три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі, де проживали або все ще мешкають члени родини секретаря Ради національної безпеки й оборони Рустема Умєрова.

Згодом пресслужба секретаря РНБО відповіла на закиди. Зазначається, що секретар РНБО Рустем Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США.

