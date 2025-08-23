Головна Світ Економіка
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
Аби дозволити купівлю будинку в Німеччині, має бути високий дохід родини
фото із відкритих джерел

За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році понад половину жителів країни (52,8%) живуть в орендованому житлі

Ціни на житло у Німеччині знову зростають, але багато експертів вважають: зараз все ще добрий час для покупки у країні. За даними ЗМІ, при місячному доході у 2 тис. євро у Німеччині цілком можна дозволити собі кредит із виплатами близько 630 євро на місяць.

За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році понад половину жителів країни (52,8%) живуть в орендованому житлі. Це набагато більше, ніж у середньому щодо Євросоюзу.

З 2022 до кінця 2024 року ціни на нерухомість у Німеччині трохи знизилися. Зараз вони знову починають рости, але експерти вважають, що момент для покупки будинку чи квартири в Німеччині все ще може бути вдалим.

Ціни у великих містах

Середня ціна квадратного метра житла в Німеччині у 2025 році становить приблизно 4161 євро. Прогнозується, що ціни на житло можуть зрости на 3,5% протягом року.

Мюнхен залишається найдорожчим містом: ціна за квадратний метр становить близько 7384 євро, хоча у місті спостерігається незначне зниження цін.

  • У Берліні ціни на квадратний метр житла на вторинному ринку сягають 6000 євро, а у новобудовах – 9000 євро.
  • У Гамбурзі ціна за квадратний метр становить близько 5284 євро.
  • У Франкфурті-на-Майні середня вартість становить приблизно 5825 євро за кв м.

Доступне житло

У деяких містах ціни значно нижчі, ніж у мегаполісах. Наприклад, у Вупперталі середня вартість квадратного метра становить близько 2416 євро, що робить його одним із найдоступніших міст для купівлі житла. Схожі ціни також у містах Дуйсбург та Бохум.

До слова, індекс доступності житла Interhyp-IW, який розраховують брокерська компанія Interhyp та Німецький економічний інститут (IW), показав покращення ситуації у квітні 2025 року.

У звіті йдеться, що зниження відсоткових ставок, зростання доходів та уповільнення зростання цін на нерухомість зробили купівлю житла доступнішим.

Але є різниця між цифрами у звітах та реальними можливостями родин зі звичайним доходом. У Німеччині діє просте правило: щомісячний платіж за іпотекою не повинен перевищувати 40% вашої чистої зарплати (netto) або приблизно 30% зарплати до вирахування податків (brutto).

Це скоріше не жорсткий закон, а фінансове правило обережності. Але банки зазвичай не схвалюють кредити, якщо ваш дохід не відповідає цим умовам.

Для прикладу: за даними журналу Focus, при місячному доході 2000 євро ви зможете дозволити собі кредит із виплатами близько 630 євро на місяць. Це приблизно відповідає іпотеці у сумі 139 тис. євро. А сайт Das Finanzen наводить інший розрахунок: за чистої зарплати 3000 євро на місяць можна розраховувати на кредит до 270 тис. євро.

Нагадаємо, людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості.

