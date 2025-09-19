Умєров має нерухомість у США? Пресслужба секретаря РНБО відповіла на закиди

Пресслужба Умєрова заявила, що публікація Центру протидії корупції, де йдеться про нібито нерухомість Умєрова у США, є маніпулятивною

У Сполучених Штатах родина Рустема Умєрова орендує одну квартиру

Секретар РНБО Рустем Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Умєрова.

«У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації. У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки та брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит Центру протидії корупції. Усі інші «об’єкти», наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби, усе майно Умєрова задеклароване в установленому законом порядку. Зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції не виявило жодних порушень.

«Родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом і тим більше до призначення на посаду Секретаря РНБО. Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики», – йдеться в заяві.

Пресслужба Умєрова заявила, що публікація Центру протидії корупції містить маніпуляції. «Матеріал побудований на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності. Жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує. Більше того, навіть в самому матеріалі автори згадують, що вся перерахована ними нерухомість належить третім фізичним чи юридичним особам», – вказано в заяві.

Зазначається, що інформація про незадекларовану нерухомість Умєрова у США раніше зʼявлялася в російських ЗМІ, зокрема в липні цього року. «Наразі юридична команда вже готує позов для захисту права на правду. Закликаємо представників медіа користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених тверджень», – підсумувала пресслужба.

Як відомо, Центр протидії корупції заявив, що знайшов три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі, де проживали або все ще мешкають члени родини секретаря Ради національної безпеки й оборони Рустема Умєрова.