Створення тренувального центру Україна-НАТО: з'явились деталі

Центр дасть змогу Україні ділитися досвідом

Союзники по НАТО вирішили створити в польському місті Бидгощ спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він уточнив, що такий центр дасть змогу Україні ділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни, яку розв’язала проти неї Росія. Також буде створено структуру, в якій бійці ЗСУ навчатимуться і тренуватимуться разом із колегами з Альянсу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Точних термінів створення такого центру він не озвучив, проте додав, що партнери все ближче до цього моменту.

«Зараз ми все ближче підходимо до цього моменту», – додав Столтенберг.

Раніше повідомлялось, що країни НАТО планують відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу.

Як зазначається, новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління.