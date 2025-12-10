Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою

Папа Римський уникнув відповіді щодо мирного плану США для України

Папа Римський Лев XIV висловив думку, що дії та висловлювання Дональда Трампа спрямовані на розкол альянсу між Сполученими Штатами та Європою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Понтифік прокоментував останні заяви Трампа, у яких американський лідер критикував Європу, називаючи її слабкою і такою, що перебуває в занепаді через її лідерів.

«Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами», – додав Папа Римський.

Коли журналіст запитав понтифіка, чи вважає він справедливим мирний план США щодо України, він відповів, що «воліє не коментувати це».

«Це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому», – сказав Лев XIV, уникаючи прямої оцінки.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, 9 грудня Папа Римський Лев XIV і президент Зеленський провели зустріч. Розмова відбулася в резиденції понтифіка Кастель-Ґандольфо.