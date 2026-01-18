Головна Країна Політика
Уповноважений президента з санкцій показав свого двійника (фото)

Максим Бурич
Максим Бурич
фото: Владислав Власюк

Владислав Власюк опублікував жартівливий допис про свого брата–близнюка

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вирішив внести ясність у роботу анонімних Telegram-каналів, які часто плутають його з братом. Посадовець опублікував фото зі своїм братом-близнюком Віталієм Власюком, жартівливо зауваживши, що їхня схожість і досі збиває багатьох із пантелику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Владислава Власюка.

«До уваги анонімних телеграм-каналів: мене й досі можна сплутати з Віталієм Власюком, а раніше й поготів», – написав Владислав Власюк.

Уповноважений президента з санкцій показав свого двійника (фото) фото 1
скріншот

Владислав та Віталій Власюки – близнюки, обидва мають юридичну освіту та побудували успішні кар’єри у державному секторі. Владислав наразі обіймає посаду Уповноваженого президента з питань санкційної політики.

Брат уповноваженого, Віталій Власюк, також є відомою фігурою в українському державному управлінні. Його біографія не менш насичена:

  • У 2022–2023 роках він працював заступником голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) під керівництвом Олексія Кулеби.
  • У 2023 році Віталій Власюк претендував на посаду директора НАБУ, у 2022-му подавався на конкурс на голову АРМА, у 2021-му - на голову САП.
  • Має досвід роботи в Міністерстві юстиції, де також працював і його брат Владислав.

Через майже ідентичну зовнішність анонімні ресурси часто приписували дії чи заяви одного брата іншому.  Поки його брат займається адвокатською та громадською діяльністю, Владислав зосереджений на посиленні санкційного тиску.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб.

Теги: Владислав Власюк санкції

