Уповноважений президента з санкцій показав свого двійника (фото)

Владислав Власюк опублікував жартівливий допис про свого брата–близнюка

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вирішив внести ясність у роботу анонімних Telegram-каналів, які часто плутають його з братом. Посадовець опублікував фото зі своїм братом-близнюком Віталієм Власюком, жартівливо зауваживши, що їхня схожість і досі збиває багатьох із пантелику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Владислава Власюка.

«До уваги анонімних телеграм-каналів: мене й досі можна сплутати з Віталієм Власюком, а раніше й поготів», – написав Владислав Власюк.

скріншот

Владислав та Віталій Власюки – близнюки, обидва мають юридичну освіту та побудували успішні кар’єри у державному секторі. Владислав наразі обіймає посаду Уповноваженого президента з питань санкційної політики.

Брат уповноваженого, Віталій Власюк, також є відомою фігурою в українському державному управлінні. Його біографія не менш насичена:

У 2022–2023 роках він працював заступником голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) під керівництвом Олексія Кулеби.

У 2023 році Віталій Власюк претендував на посаду директора НАБУ, у 2022-му подавався на конкурс на голову АРМА, у 2021-му - на голову САП.

Має досвід роботи в Міністерстві юстиції, де також працював і його брат Владислав.

Через майже ідентичну зовнішність анонімні ресурси часто приписували дії чи заяви одного брата іншому. Поки його брат займається адвокатською та громадською діяльністю, Владислав зосереджений на посиленні санкційного тиску.

