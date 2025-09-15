Головна Країна Політика
Уряд має останній день, щоб подати проєкт бюджету-2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Свириденко повідомила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю
Сьогодні, 15 вересня, уряд має останній день, щоб внести в Раду проєкт бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю 153 регламенту Ради «Підготовка до розгляду проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік».

«Кабінет міністрів України щороку подає до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. Разом з проєктом закону подається доповідь про хід виконання державного бюджету України поточного року», – йдеться у документі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд.

Як повідомлялося, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Вона зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету, який виділяється на озброєння, саме на українську зброю. 

Згодом 10 вересня Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік. У документі окреслено 12 пріоритетів.

політика Держбюджет

