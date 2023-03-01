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Уряд назвав нову дату формування реєстру олігархів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд назвав нову дату формування реєстру олігархів
фото з відкритих джерел

Розробкою документу займатимуться Рада національної безпеки та оборони та Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України переніс термін формування реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №177.

Тепер замість квітня затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має здійснитися «через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії».  

Повідомляється, що розробкою документу займатимуться Рада національної безпеки та оборони та Міністерство юстиції України.

Уряд назвав нову дату формування реєстру олігархів фото 1

Зміни будуть внесені до Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)».

Крім того, названо новий термін розробки та супроводу у Верховній Раді законопроєкту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики. Терміни перенесено з грудня 2022 року на грудень 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні апарат Ради національної безпеки і оборони України оголосив тендер на розробку реєстру олігархів. На це виділена сума – 2,90 млн грн

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Теги: Міністерство юстиції реєстр деолігархізація олігархи

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