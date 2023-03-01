Уряд назвав нову дату формування реєстру олігархів

Розробкою документу займатимуться Рада національної безпеки та оборони та Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України переніс термін формування реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №177.

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Тепер замість квітня затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має здійснитися «через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії».

Повідомляється, що розробкою документу займатимуться Рада національної безпеки та оборони та Міністерство юстиції України.

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Зміни будуть внесені до Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)».

Крім того, названо новий термін розробки та супроводу у Верховній Раді законопроєкту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики. Терміни перенесено з грудня 2022 року на грудень 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні апарат Ради національної безпеки і оборони України оголосив тендер на розробку реєстру олігархів. На це виділена сума – 2,90 млн грн