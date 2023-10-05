Уряд призначив нових заступників міністра оборони
Івана Гаврилюка призначено заступником Міністра оборони України
На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів призначив нових заступників міністра оборони. Про це повідомляє пресслужба уряду.
- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України
- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України
- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України
Нагадаємо, 18 вересня Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони. Також уряд звільнив Андрія Шевченка з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Віталія Дейнегу з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Перед тим, 5 вересня, Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони.
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