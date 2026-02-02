Головна Країна Політика
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр

Ростислав Вонс
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр
Музикус обіймав посаду першого заступника голови Держгеонадр
Попереднього главу Державної служби геології та надр України було звільнено у січні

Кабінет міністрів призначив Леоніда Музикуса тимчасово виконувачем обов'язки голови Державної служби геології та надр України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 97-р.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби геології та надр України, виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на першого заступника голови зазначеної Служби Музикуса Леоніда Євгеновича», – йдеться в документі.

Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр фото 1

Раніше Музикус обіймав посаду першого заступника голови Держгеонадр. Сфера його відповідальності – робота підприємств, що перебувають у сфері управління служби. До цього фахівець працював першим заступником генерального директора державного підприємства «Національні інформаційні системи», мав досвід роботи в Українській асоціації фінтех, інноваційних компаній та в Нацбанку.

Нагадаємо, 8 січня Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України. Він обіймав її з листопада минулого року.

Олег Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», найбільшого надрокористувача України, що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу. За сумісництвом Гоцинець працював менеджером проєктів НАК «Нафтогаз України». Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Теги: Держгеонадра Кабмін кадрові зміни

