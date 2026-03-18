Зеленський зустрівся з головами обох палат парламенту Іспанії

Головною темою обговорення стала оборонна підтримка України та посилення ППО

У Мадриді президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Ключовою темою обговорення стала оборонна підтримка України та зміцнення ППО. Президент відзначив участь Іспанії в програмі Purl і зауважив, що Україна розраховує на додаткові внески.

фото: Офіс президента

Крім того, Зеленський розповів про оборонні документи, укладені сьогодні між Україною та Іспанією. Президент наголосив, що Київ зацікавлений у спільних з іспанськими компаніями проєктах. За словами глави держави, це значно посилить захист не лише України та Іспанії, а й усієї Європи.

Також політики говорили про можливі механізми для використання заморожених російських активів на користь нашої країни та потреби для підтримки енергетичної стійкості України.

Як повідомлялося, українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence. Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони.