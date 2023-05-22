Уряд виділив 58 млн грн для МЗС: на що підуть кошти

Значна кількість українців виїхали за кордон за паспортами, термін дії яких закінчився

Кабінет міністрів виділив 58,4 млн грн із резервного фонду на виготовлення закордонних паспортів для громадян, які знайшли тимчасовий прихисток за межами України. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Йдеться про паспорти, які оформлюються закордонними дипломатичними установами України. Було розроблено проєкт постанови про виділення для Міністерства закордонних справ додаткових коштів на виготовлення паспортів.

Мінреінтеграції пояснило, що з початку повномасштабного вторгнення значна кількість українців виїхали за кордон за внутрішніми документами або закордонними паспортами, термін дії яких закінчився. Через це виникла необхідність в оформленні великої кількості паспортів у закордонних дипломатичних установах.

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Додамо, що за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 травня було зафіксовано 8,2 млн біженців з України по всій Європі. З них 5,1 млн зареєстровані для тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі.

Раніше повідомлялося, що сотні українських біженців в Англії залишилися без житла.