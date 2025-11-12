Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом»

Президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».

«І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом», – каже він.

Крім того, Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах.

«Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Прем’єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині», – додав він.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Енергоатом Володимир Зеленський Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
15 жовтня, 14:51
Зеленський прибув у Брюссель на засідання Європейської ради
Зеленський пояснив, за якої умови можливе припинення вогню
23 жовтня, 10:51
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
14 жовтня, 10:08
Зеленський зробив заяви на засіданні Європейської ради
Президент повідомив, що може змінити перебіг війни
23 жовтня, 16:12
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
26 жовтня, 22:58
Глава держави підписав указ про відзначення нагородами 47 представників енергетичної галузі
Зеленський відзначив держнагородами енергетиків
28 жовтня, 19:38
Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Греції
Зеленський планує візит до Греції у листопаді
5 листопада, 20:36
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
7 листопада, 16:20
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
7 листопада, 21:35

Політика

НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»
Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
НАЗК почав службову перевірку після публікації плівок НАБУ
НАЗК почав службову перевірку після публікації плівок НАБУ
Зеленський повідомив, скільки грошей втратить РФ до кінця року через санкції
Зеленський повідомив, скільки грошей втратить РФ до кінця року через санкції
САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка
САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua