Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»

Зеленський: «Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом»

Президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».

«І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом», – каже він.

Крім того, Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах.

«Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Прем’єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині», – додав він.

"Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», - повідомив глава держави. pic.twitter.com/keZh46D9Db — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2025

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.