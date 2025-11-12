Головна Країна Події в Україні
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
фото: Суспільне

Суд визначив запобіжні заходи чотирьом фігурантам справи про корупцію в енергетиці

Арешт фігурантів плівок НАБУ, очільники Мінʼюсту та Міненерго подали у відставку, Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Міндіча та Цукермана. «Главком» склав добірку новин 12 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Міндіча та Цукермана

Уряд вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції запровадити персональні обмеження проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Очільники Мінʼюсту та Міненерго подали у відставку

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб. Коментуючи розслідування НАБУ, Гринчук заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Арешт фігурантів плівок НАБУ

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатома» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики

Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

«Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та води цієї зими», – йдеться у повідомленні уряду.

Росія вдарила по Харкову

Російська терористична армія завдала три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. Постраждали п’ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували.

У результаті обстрілу пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель

