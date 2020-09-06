Голова міграційної служби закохався у «вуханську дівчину з собачкою»



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Голова ДМС Соколюк закрутив роман з українкою, яка відмовилась летіти з Уханя без собаки

Заручилися закохані у травні, тобто через місяць після їхньої зустрічі

Анастасія Зінченко, яка в березні застрягла в охопленому коронавірусом Вухані, перебуває у стосунках з главою Держміграційної служби України Максимом Соколюком. Закохані вже тривалий час живуть разом.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Соколюк розповів, що спочатку він, відповідно до своїх посадових обов’язків, допомагав дівчині повернутися в Україну, а потім все це перейшло в особисте спілкування.

«Допомога у вирішенні проблем та планування повернення додому в Україну перейшли з часом в особисте спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя та ставлення до подій», – прокоментував Соколюк зародження стосунків.

Наприкінці квітня вони зустрілись. Чиновник вручив дівчині лист, у якому висловив всі свої почуття. Вже за три тижні після повернення Анастасії в Україну Максим Соколюк запропонував їй жити разом у Києві.

«Ми разом не розуміємо, що це було, як так сталося і зірки зійшлися на небі, але це любов, і ми щасливі. Моя любов і душа», – зізнається Соколюк.

Перший раз, пише Анастасія, вони поговорили по телефону 20.02.2020 – дату обидва закоханих вважають для себе магічною. З тих пір вони весь час спілкувалися, поки Настя не повернулася в Україну, а 25 квітня, вже на українській землі, вперше зустрілися.

«Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали що сказати, як як поводитися один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені написаного листа і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила по дому сама не своя, ми зідзвонились, і він пообіцяв скоро приїхати, це «скоро« відбулося за два дні», – пише дівчина.

Вже за кілька тижнів Соколюк запросив дівчину до Києва, і вони почали жити разом.

«Ми разом, і ми дуже щасливі. Наша любов не схожа на звичайну, вона несе незвичайну історію і безліч подій, які ми з посмішкою розповідаємо нашим близьким», – ділиться Анастасія.

Соколюк навіть зробив таке саме тату, як у дівчини.

Відомо, що Максим Соколюк був ще одружений, коли познайомився з Анастасією. Він повідомив, що одразу ж подав на розлучення. ЗМІ повідомляють, що у чоловіка є донька та син від попереднього шлюбу.

Заручилися закохані у травні, тобто через місяць після їхньої зустрічі. Соколюк на той момент ще перебував у процесі розлучення.

На початку травня українка Анастасія Зінченко та її песик Мішель повернулися у рідний Херсон з китайського міста Вухань, де провели понад три місяці на карантині.

Раніше посольство України в Китаї повідомило, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Вухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу.

21 лютого президент Володимир Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому.

Згодом футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю, зокрема, Анастасії Зінченко.

У березні Анастасія Зінченко заявила, що після дзвінка Зеленського з нею ніхто не зв'язувався.