Уряд призначив нового заступника міністра економіки



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Сергій Глущенко з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в аграрному напрямку

Кабінет міністрів України призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Про це повідомив у Facebook глава Мінекономіки Тимофій Мілованов.

За його словами, відповідне рішення Кабмін ухвалив сьогодні, 26 лютого.

«В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро. Детальний перелік повноважень опублікуємо після його затвердження», - написав Милованов.

До призначення Глущенко з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

До слова, Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем.