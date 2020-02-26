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    Політика

    Уряд призначив нового заступника міністра економіки

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    Сергій&nbsp;Глущенко&nbsp;з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів - Уряд призначив нового заступника міністра економіки
    Сергій Глущенко з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

    Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в аграрному напрямку

    Кабінет міністрів України призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Про це повідомив у Facebook глава Мінекономіки Тимофій Мілованов. 

    За його словами, відповідне рішення Кабмін ухвалив сьогодні, 26 лютого.

    «В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро. Детальний перелік повноважень опублікуємо після його затвердження», - написав Милованов.

    До призначення Глущенко з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

    До слова, Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем.

    Кабмін міністр кадрові зміни Мінекономіки політика аграрії уряд Тимофій Мілованов
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