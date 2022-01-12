Уряд розгляне зміни до закону про імміграцію

Міністри у середу проведуть засідання

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроєктів та постанов, серед яких, зокрема, внесення змін до закону «Про імміграцію» та про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Про це йдеться у порядку денному уряду.

Отже, Кабмін розгляне проєкт акту законодавства про внесення змін до закону України «Про імміграцію». Основними положеннями акту є, зокрема, удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, а також посилення заходів протидії нелегальній міграції стосовно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.

Урядовці розглянуть такі постанови:

Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Уряд розгляне такі розпорядження:

Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків

Про підписання Дворічної угоди про співробітництво між урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022-2023 рр.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Серед завдань, зокрема: Впровадження системи навчання посадових осіб державних органів, установ, організацій, місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції Розроблення та впровадження підходів з протидії дезінформації, ворожій пропаганді та нейтралізації негативних стереотипів щодо євроатлантичної інтеграції Проведення публічних заходів з питань євроатлантичної інтеграції Запровадження механізму міжвідомчої координації інформаційної взаємодії з питань євроатлантичної інтеграції

Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операціях та заходах.

радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення. До слова,

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Джерело: УНН