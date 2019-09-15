Усі соціальні допомоги перейдуть в управління Мінсоцполітики



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Міністр соцполітики Юлія Соколовська

Міністерство готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям Бюджету 2020

У проєкті державного бюджету на наступний рік передбачається, що усі соціальні допомоги перейдуть в управління Міністерства соціальної політики.

Про це міністр соцполітики Юлія Соколовська написала у Facebook.

«Із нового, що ми змогли закласти до першого читання бюджету 2020 і що не потребувало змін до законодавства:

- До цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни – тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму;

- Програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю – це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу», – наголосила урядовець.

Крім того, за її словами, збільшено обсяг коштів на компенсацію за житло для ВПО, що захищали незалежність та суверенітет України.

«Запопонували запровадити співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт – впевнена, спільно ми зможемо збільшити ресурси та допомогти більшій кількості дітей», – додала вона.

Вона також зазначила, що Міністерство соціальної політики готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям Бюджету 2020 в другому читанні.

Міністерство соціальної політики України планує переглянути підходи до виплат соціальної допомоги українцям та передбачити це у проєкті бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.