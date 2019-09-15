  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Усі соціальні допомоги перейдуть в управління Мінсоцполітики

    • Розсилка
    Міністр соцполітики Юлія Соколовська&nbsp; - Усі соціальні допомоги перейдуть в управління Мінсоцполітики
    Міністр соцполітики Юлія Соколовська 

    Міністерство готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям Бюджету 2020

    У проєкті державного бюджету на наступний рік передбачається, що усі соціальні допомоги перейдуть в управління Міністерства соціальної політики.

    Про це міністр соцполітики Юлія Соколовська написала у Facebook.

    Читайте також

    «Із нового, що ми змогли закласти до першого читання бюджету 2020 і що не потребувало змін до законодавства:

    - До цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни – тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму;

    - Програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю – це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу», – наголосила урядовець.

    Крім того, за її словами, збільшено обсяг коштів на компенсацію за житло для ВПО, що захищали незалежність та суверенітет України.

    «Запопонували запровадити співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт – впевнена, спільно ми зможемо збільшити ресурси та допомогти більшій кількості дітей», – додала вона.

    Вона також зазначила, що Міністерство соціальної політики готує низку законопроєктів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям Бюджету 2020 в другому читанні.

    Міністерство соціальної політики України планує переглянути підходи до виплат соціальної допомоги українцям та передбачити це у проєкті бюджету на 2020 рік.

    Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

    Читайте також
    бюджет Міністерство соціальної політики Юлія Соколовська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ