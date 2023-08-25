Нардеп пропонує ліквідувати АРМА через пов’язані з нею корупційні скандали

«Якщо орган вже прогнив, важко його реформувати»

Народний депутат Ярослав Железняк вважає, що повноваження Агентства з розшуку та менеджменту активів слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК

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Про це він заявив під час інтерв’ю на ютуб-каналі Юрія Романенка.

На запитання ведучого про ефективність роботи агентства Железняк зазначив, що АРМА створювалася як справді необхідний інструмент з розшуку та продажу активів. Однак нині агентство втратило довіру, ставши інструментом в низці корупційних скандалів.

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«Що таке АРМА? В ідеальному світі цей орган потрібен. Але що відбувається насправді? І я на ТСК озвучив всю цю інформацію, передавши у відповідні правоохоронні органи. Як працює АРМА? ...Проговорили, продали, вкрали, по нашим розрахункам, 500 мільйонів. Там історії і схеми 2010 року», – обурився народний депутат.

Железняк також додав, що не вважає ефективним реформувати АРМА. А єдиний вихід збереження закріплених за агентством функцій – це розділити їх.

«Якщо орган вже прогнив, важко його реформувати. Його треба ліквідувати, історію з продажем і управлінням передати у Фонд держмайна. Історію з розшуком – передати в НАЗК. Бо поки що АРМА тільки в теорії класна, на практиці – як «Лада пріора», – підкреслив нардеп.

Раніше у Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення голови АРМА.

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