Адвокат Порошенка назвав фейком дані про виклик на допит

Адвокат вимагає від СБУ спростувати інформацію про виклик Порошенка на допит

Адвокат звернувся до СБУ «з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати»

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань стверджує, що інформація про виклик його клієнта на допит до Служби безпеки – фейк.

Про це Головань написав у Фейсбуці.

Адвокат додав, що звертається до СБУ «з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати».

«Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит до СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати», – зазначив адвокат.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах розповсюдили інформацію, що п’ятий президент України Петро Порошенко двічі викликався на допит в СБУ, однак він двічі на допит не прибув.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про допит Медведчука Службою безпеки України.

Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».