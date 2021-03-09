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    Адвокат Порошенка назвав фейком дані про виклик на допит

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    Адвокат вимагає від СБУ спростувати інформацію про виклик Порошенка на допит - Адвокат Порошенка назвав фейком дані про виклик на допит
    Адвокат вимагає від СБУ спростувати інформацію про виклик Порошенка на допит

    Адвокат звернувся до СБУ «з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати»

    Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань стверджує, що інформація про виклик його клієнта на допит до Служби безпеки – фейк.

    Про це Головань написав у Фейсбуці.

    Адвокат додав, що звертається до СБУ «з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати».

    «Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит до СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати», – зазначив адвокат.

    Як повідомлялося, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах розповсюдили інформацію, що п’ятий президент України Петро Порошенко двічі викликався на допит в СБУ, однак він двічі на допит не прибув.

    Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про допит Медведчука Службою безпеки України.

    Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

    Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

    Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

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    Теги: Петро Порошенко МВС СБУ адвокат президент
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