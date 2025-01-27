Звинувачений у держзраді Дубінський похвалився спортивними досягненнями в СІЗО

Підозрюваний нардеп: «Зараз важу як 10 років тому – 88 кг («заїхав» 104 кг)»

Народний депутат Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що щодня тренується в камері слідчого ізоляторі. Про це він повідомив у Facebook.

За словами нардепа, тренування в посиленому режимі почалися із середини лютого 2024 року. «Тренуюся щодня, у січні пропустив два дні – чисто по здоров'ю. За тренування по крокоміру роблю 8 тис. кроків. По камері», – каже він.

Як зазначив політик, у камері він виконує різноманітні вправи. Саме вони допомогли йому схуднути на 16 кг.

«Чотири «кола». У кожному: 500 скакалка; 25 віджимань; 40 прямих ударів із навантаженням 3 кг; 40 бічних із навантаженням 3 кг; плече підйом перед собою з навантаженням 7 кг; плече відведення з навантаженням 7 кг – по 20 разів; біцепс з навантаженням 7 кг – 20 повторень, з навантаженням 9 кг – 15 повторень; жим від лавок на трицепс – 20 повторень; трапеція з навантаженням 12 кг на руку – 20 повторень; розмножка з одночасним викидом тенісних м'ячів у стінку – 100 повторень; дві вправи на прес. «Гантелі» – пляшки з водою», – розповів Дубінський.

Дубінський розповів, як підтримує форму в СІЗО скріншот

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Слідство встановило, що він мав позивний «Буратіно» та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління генерального штабу збройних сил Росії. Нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

Вже у 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Дубінський. Слідство встановило, що Дубінський, екснардеп Деркач та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, нардепа підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.