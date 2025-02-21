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Дубінський заявив, що йде у президенти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дубінський заявив, що йде у президенти
Нардеп підготував у СІЗО передвиборчу програму
фото: Telegram/Олександр Дубінський

За словами політика, Україні начебто загрожує нова форма диктатури

Народний депутат Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що хоче стати президентом України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Як зазначив нардеп, Україні начебто загрожує нова форма диктатури «без виборів, права голосу, свободи ЗМІ та майбутнього».

Дубінський також наголосив, що «конкуренти» президента Володимира Зеленського, як ось Валерій Залужний, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко начебто відмовилися від участі на виборах, а інші – зокрема Олексій Арестович, Артем Дмитрук та Євген Мураєв – не можуть взяти участь у виборах, бо виїхали за кордон.

Політик переконаний, що здобуде перемогу у першому турі. Він також опублікував власний план завершення війни. Серед його цілей – провести референдум щодо подальшої зовнішньої політики України, економічна модель розвитку країни та скасування посаду президента.

Крім того, парламентар запустив у Telegram-каналі голосування, яке начебто має показати, кого українці більше підтримують: його чи президента Зеленського.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Слідство встановило, що він мав позивний «Буратіно» та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління генерального штабу збройних сил Росії. Нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

Вже у 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Дубінський. Слідство встановило, що Дубінський, екснардеп Деркач та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, нардепа підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.

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Теги: Олександр Дубінський президент СІЗО референдум

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