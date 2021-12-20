  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Яценюк обурений: серіал «Слуга народу» підходить до завершення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Яценюк вважає, що Зеленський &nbsp;нічого не знає в державному управлінні і не розуміється - Яценюк обурений: серіал «Слуга народу» підходить до завершення
    Яценюк вважає, що Зеленський  нічого не знає в державному управлінні і не розуміється
    фото news-front.info

    Яценюк: «Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули»

    Серіал «Слуга народу» в головній ролі з Володимиром Зеленським підходить до завершення. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у програмі «Сьогодні. Підсумки» на телеканалі «Україна».

    «Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули, що буде чесний президент. Він точно нічого не знає в державному управлінні, не розуміється. Але принаймні хоча би буде мораль і чесність. Все це зруйнувалося і зникло», – зазначив Яценюк.

    Колишній прем'єр-міністр підкреслив, що нині у владі «кумівство, корупція, життя на державних резиденціях, чартерні перельоти за рахунок коштів платників податків, повний розвал системи державного управління»: «Єдине, що цікавить (владу – ред), – особистий рейтинг Володимира Зеленського. Його не цікавить рейтинг держави чи рейтинг добробуту громадян України. Виключно особистий. Це у нього з минулої професії».

    Арсеній Яценюк підкреслив, що в поточному році тенденція така, що, за даними Держстату, ціни виросли на 9% більше, ніж зарплати.

    Основне, підкреслив він, – це економічне зростання і добробут громадян. У той же час ключові тенденції нині – «корупція, неефективність управління – безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків».

    Основний показник, наголосив він, – що в цьому році українців виїхало за кордон найбільше за 11 років: «Це і є справжній рейтинг Володимира Зеленського».

    «Але ефективна влада і розум здатний вирішити і ці проблеми. Ми в 2014 році були в ситуації, в десятки разів гіршій», – додав Арсеній Яценюк.

    Нагадаємо, Разумков і Гройсман потрапили у казус, відповідаючи Яценюку.

    Читайте також:

    Теги: Арсеній Яценюк рейтинг серіал сериал «Слуга народа» президент корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Яценюк обурений: серіал «Слуга народу» підходить до завершення