Яценюк обурений: серіал «Слуга народу» підходить до завершення

Яценюк вважає, що Зеленський нічого не знає в державному управлінні і не розуміється

Яценюк: «Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули»

Серіал «Слуга народу» в головній ролі з Володимиром Зеленським підходить до завершення. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у програмі «Сьогодні. Підсумки» на телеканалі «Україна».

«Голобородько – не Зеленський, а Зеленський – не Голобородько. Людей обманули, що буде чесний президент. Він точно нічого не знає в державному управлінні, не розуміється. Але принаймні хоча би буде мораль і чесність. Все це зруйнувалося і зникло», – зазначив Яценюк.

Колишній прем'єр-міністр підкреслив, що нині у владі «кумівство, корупція, життя на державних резиденціях, чартерні перельоти за рахунок коштів платників податків, повний розвал системи державного управління»: «Єдине, що цікавить (владу – ред), – особистий рейтинг Володимира Зеленського. Його не цікавить рейтинг держави чи рейтинг добробуту громадян України. Виключно особистий. Це у нього з минулої професії».

Арсеній Яценюк підкреслив, що в поточному році тенденція така, що, за даними Держстату, ціни виросли на 9% більше, ніж зарплати.

Основне, підкреслив він, – це економічне зростання і добробут громадян. У той же час ключові тенденції нині – «корупція, неефективність управління – безпорадний уряд і безпорадний президент, втрата енергетичної незалежності, підвищення податків».

Основний показник, наголосив він, – що в цьому році українців виїхало за кордон найбільше за 11 років: «Це і є справжній рейтинг Володимира Зеленського».

«Але ефективна влада і розум здатний вирішити і ці проблеми. Ми в 2014 році були в ситуації, в десятки разів гіршій», – додав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Разумков і Гройсман потрапили у казус, відповідаючи Яценюку.