В Україні з’явиться реєстр ігроманів: деталі тендера

Люди зможуть контролювати свою участь в азартних іграх та обмежувати доступ до них членів родини

Державне агенство PlayCity оголосило тендер на розробку Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Prozorro.

PlayCity шукає підрядника для розробки Реєстру, який дасть можливість подати заяву на самообмеження або обмежити участь у грі членів своєї сім’ї через електронний кабінет. Крім цього, серед нових функцій:

інтеграція з порталом «Дія»;

автоматичне ведення записів і захист персональних даних;

можливість перевірити, чи є людина у Реєстрі;

збір статистики та підготовка аналітичних звітів для контролю ринку.

Очікувана вартість розробки – 1,78 млн грн. Подати заявку на тендер можна до 26 жовтня 2025 року. А завершення робіт планується до 15 грудня 2025 року.

Тендер оприлюднено 17 жовтня дані: ProZorro

«Ми розпочинаємо покращення важливого інструменту регуляції індустрії – Реєстру, який допомагає людям захистити себе або своїх близьких від негативного впливу азартних ігор», – зазначив голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу Геннадій Новіков.

Нагадуємо, що до кінця 2025 року в Україні має запрацювати Державна система онлайн-моніторингу сфери азартних ігор, яка стежитиме за усією діяльністю легальних казино. Вона бачитиме усі обсяги фінансових операцій, а держава – скільки податків має бути сплачено.

IT-продукт буде виконано на близько 60% від загального функціоналу. Ця перша черга реалізації системи буде містити весь необхідний функціонал для відстеження руху грошей. Це дозволить Державній податковій службі оподатковувати виплати гравцям податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. Оператори азартного ринку матимуть пів року для адаптації своїх систем із державною.