Зірка «Від пацанки до панянки» отримала штраф на майже 5 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Корецька стверджувала, що азартні ігри нібито підіймають настрій та закликала підписників грати в казино
фото з відкритих джерел

Агентство PlayCity оштрафувало блогерку Даріану Корецьку за незаконну рекламу онлайн-казино

Держагентство PlayCity оштрафувало блогерку та зірку телешоу «Від пацанки до панянки» Даріану Корецьку за незаконну рекламу онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

У своєму Instagram блогерка заявляла, що азартні ігри «підіймають настрій» через гормони щастя та показала «виграш 200$». Вона також додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино.

Водночас перевірка показала, що реального акаунту гравця у Корецької немає, а реклама була вдаваною. Зазначається, що системні порушення вдалося виявити під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів.

Нагадаємо, державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity наклало штраф у 4,8 млн грн на блогерку-мільйонницю Русалочку XL за незаконну рекламу азартних ігор. Зазначається, що інфлюєнсерка у серпні розмістила в соцмережі Instagram відео, де називала азартні ігри «корисними для настрою та концентрації», розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

Раніше держагентство PlayCity повідомляло, що оштрафувало Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино. Канал у месенджері систематично рекламував азартні ігри.

До слова, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

онлайн-казино блогер штраф

