PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн

Від початку діяльності PlayCity застосувало фінансових санкцій на понад 60,8 млн грн

Держагентство PlayCity застосувало фінансові санкції до організатора азартних онлайн-ігор ТОВ «Вінбосс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу PlayCity.

«На запит держагентства організатор не надав своєчасно інформацію. При повторному запиті до компанії інформацію щодо діяльності передали не в повному обсязі. Це одразу два порушення вимог статті 15 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду матеріалів до організатора застосовано два штрафи на суму 400 тис. грн та 1,2 млн грн. Це не перші порушення законодавства з боку цього суб’єкта господарювання, який веде діяльність у сфері онлайн-казино.

«Ми послідовно забезпечуємо прозорість грального ринку та рівні правила для всіх його учасників. Кожен організатор має розуміти: невиконання вимог закону матиме наслідки», – зазначив голова агентства Геннадій Новіков.

Від початку діяльності PlayCity застосувало фінансових санкцій на понад 60,8 млн грн, зокрема:

12,8 млн грн за порушення законодавства про азартні ігри;

48 млн грн за порушення законодавства про рекламу.

Також припинено дію ліцензії одного організатора азартних ігор та анульовано діяльність семи надавачів послуг у сфері організації азартних ігор, тобто В2В-компаній, які не відповідали вимогам закону.

Нагадаємо, державне агентство PlayCity підписало договір з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», яке перемогло у відкритому тендері на створення Державної системи онлайн-моніторингу.

Раніше Державне агентство PlayCity обрало переможця відкритого тендеру на створення Державної системи онлайн-моніторингу. Перемогу у тендері отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерні інформаційні технології» з пропозицією 25,9 млн грн. Інший учасник тендеру ТОВ «Кедртех» надав найнижчу пропозицію – 19,9 млн грн, однак замовник її відхилив, оскільки компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції.

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.