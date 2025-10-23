Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн
Від початку діяльності PlayCity застосувало фінансових санкцій на понад 60,8 млн грн
фото: glavcom.ua

За результатами розгляду матеріалів до організатора застосовано два штрафи на суму 400 тис. грн та 1,2 млн грн

Держагентство PlayCity застосувало фінансові санкції до організатора азартних онлайн-ігор ТОВ «Вінбосс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу PlayCity.

«На запит держагентства організатор не надав своєчасно інформацію. При повторному запиті до компанії інформацію щодо діяльності передали не в повному обсязі. Це одразу два порушення вимог статті 15 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду матеріалів до організатора застосовано два штрафи на суму 400 тис. грн та 1,2 млн грн. Це не перші порушення законодавства з боку цього суб’єкта господарювання, який веде діяльність у сфері онлайн-казино.

«Ми послідовно забезпечуємо прозорість грального ринку та рівні правила для всіх його учасників. Кожен організатор має розуміти: невиконання вимог закону матиме наслідки», – зазначив голова агентства Геннадій Новіков.

Від початку діяльності PlayCity застосувало фінансових санкцій на понад 60,8 млн грн, зокрема:

  • 12,8 млн грн за порушення законодавства про азартні ігри;
  • 48 млн грн за порушення законодавства про рекламу.

Також припинено дію ліцензії одного організатора азартних ігор та анульовано діяльність семи надавачів послуг у сфері організації азартних ігор, тобто В2В-компаній, які не відповідали вимогам закону.

Нагадаємо, державне агентство PlayCity підписало договір з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», яке перемогло у відкритому тендері на створення Державної системи онлайн-моніторингу.

Раніше Державне агентство PlayCity обрало переможця відкритого тендеру на створення Державної системи онлайн-моніторингу. Перемогу у тендері отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерні інформаційні технології» з пропозицією 25,9 млн грн. Інший учасник тендеру ТОВ «Кедртех» надав найнижчу пропозицію – 19,9 млн грн, однак замовник її відхилив, оскільки компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції. 

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.

Читайте також:

Теги: штраф онлайн-казино

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен з чоловіків віком 25–60 років, який не перебував на військовому обліку, може автоматично отримати штраф
Деякі чоловіки отримають штрафи через автоматичну постановку на військовий облік – ЗМІ
26 вересня, 12:40
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
30 вересня, 02:24
Чоловік, який намагався викликати «швидку» через вигорання, залишив скаргу на Урядовій гарячій лінії
На Дніпропетровщині чоловік 467 разів за три дні викликав «швидку»
11 жовтня, 18:13
За словами представників Єврокомісії, антиконкурентна практика компаній призводила до підвищення цін
Єврокомісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на 157 млн євро
14 жовтня, 16:36
На порушника інспектори склали адміністративний протокол
На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн
13 жовтня, 12:18
Затриманий допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
24 вересня, 14:44
Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику
5 жовтня, 15:59
Дуров вирішив показати своє купання в озері
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
8 жовтня, 14:53
Саркозі зараз перебуває у в'язниці
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
Вчора, 10:01

Суспільство

PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн
PlayCity оштрафувало організатора онлайн-казино на 1,6 млн грн
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів
Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
ДТЕК оновив графіки для Києва і Дніпропетровщини
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua