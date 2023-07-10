Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Китай «вимагає» від США «припинити придушення китайських підприємств та зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном»
Китай закликав США вжити «практичних заходів» у відповідь на «серйозні занепокоєння» щодо санкцій проти китайських фірм. Про це стало відомо після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен завершила понад 10-годинні зустрічі з високопосадовцями в Пекіні, передає Reuters.
Китай погодився «підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері», йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю.
Але, зазначається, що Китай також «вимагає» від США «припинити придушення китайських підприємств, зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном, і зробити конкретні кроки у відповідь на основні занепокоєння Китаю в економічних відносинах між двома країнами», – йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо, президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну після його візиту до Москви «бути обережним», адже Пекін покладається на західні інвестиції.
Раніше Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору, та пригрозила їх збивати.
До слова, Росія впроваджує на захоплених підприємствах програмне забезпечення, яке дозволить їй експортувати до Китаю сільськогосподарську продукцію з окупованих територій України.
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