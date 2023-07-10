Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Китай погодився «підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері» з США
фото з відкритих джерел

Китай «вимагає» від США «припинити придушення китайських підприємств та зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном»

Китай закликав США вжити «практичних заходів» у відповідь на «серйозні занепокоєння» щодо санкцій проти китайських фірм. Про це стало відомо після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен завершила понад 10-годинні зустрічі з високопосадовцями в Пекіні, передає Reuters.

Китай погодився «підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері», йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю.

Але, зазначається, що Китай також «вимагає» від США «припинити придушення китайських підприємств, зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном, і зробити конкретні кроки у відповідь на основні занепокоєння Китаю в економічних відносинах між двома країнами», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну після його візиту до Москви «бути обережним», адже Пекін покладається на західні інвестиції.

Раніше Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору, та пригрозила їх збивати.

До слова, Росія впроваджує на захоплених підприємствах програмне забезпечення, яке дозволить їй експортувати до Китаю сільськогосподарську продукцію з окупованих територій України.

Теги: Китай США санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини
Повернення захисників «Азовсталі» із Туреччини: США прокоментували мотиви Ердогана
Сьогодні, 08:48
Байден заявив, що Україна ще не готова стати членом НАТО
Байден вважає, що Україна не готова стати членом НАТО. Волкер вказав на помилку
Сьогодні, 03:59
Китай виступає проти співпраці США і Тайваню
«Це порохова бочка»: Китай накинувся на США через продаж снарядів Тайваню
6 липня, 09:45
Джанет Єллен 6-9 липня відвідає Пекін
Глава мінфіну США їде до Китаю з важливими меседжами
3 липня, 06:51
Батискаф Titan
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
29 червня, 05:31
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер», щоб не виглядало так, ніби вони стали на бік Путіна
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»: названо причину
25 червня, 01:52
Найстаріша американсько-китайська угода про співпрацю у науковій галузі – на межі розриву
США можуть розірвати важливу угоду з Китаєм – Reuters
19 червня, 04:42
У родичів Лаврова знайшли нерухомість в Іспанії
В Іспанії журналісти знайшли нерухомість відомих російських пропагандистів
15 червня, 10:20
Президент Китаю Сі Цзіньпін сьогодні святкує своє 70-річчя
Сі Цзіньпіню – 70. Китайці розповіли, як насправді ставляться до голови КНР
15 червня, 10:16

Політика

Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков
РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков
Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт
Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9287
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
6390
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6334
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5435
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту