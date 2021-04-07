В Україну прибув голова Військового комітету НАТО (фото)

Відбулася зустріч голови Військового комітету НАТО з головнокомандувачем Збройних сил України

В Україні з візитом перебуває голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч. Сьогодні, 7 квітня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася зустріч головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака та Піча. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

У ході візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил і загальну політику безпекової обстановки навколо України. Також, мова йшла про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО.

«Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу і ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би зазначити, що співпраця між Збройними силами України і НАТО і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів», – наголосив Хомчак.

Голова Військового комітету НАТО запевнив українську сторону в подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу.

На завершення зустрічі Хомчак подякував Пічу за конструктивну розмову, відвертий обмін думками і підтримку України з боку НАТО.

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.