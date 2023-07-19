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До України приїхав прем'єр-міністр Ірландії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України приїхав прем'єр-міністр Ірландії
Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії з візитом в Україні
фото: Офіс генпрокурора

Варадкар вже відвідав Бучу

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар приїхав з візитом в Україну та відвідав разом з генеральним прокурором України Андрієм Костіним місця російських злочинів у Бучі Київської області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Генпрокурор розповів очільнику ірландського уряду, що загалом у Бучанському районі вбито понад 1400 цивільних громадян, а кількість людей, що зазнали тортур іще більша. 

Костін також додав, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідував українців за національну ідентичність і проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.

«Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло», – додав він.

5 фото
На весь екран

Костін та Варадкар також відвідали храм Андрія Первозванного в Бучі, на подвір'ї якого російські окупанти закопували вбитих ними жителів міста в березні 2022 року. Всередині будівлі генпрокурор також показав інсталяцію з фотографіями жертв окупантів.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Ірландські військові почали тренувати ЗСУ на Кіпрі.

Теги: війна Ірландія Україна

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