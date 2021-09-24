Справа «вагнерівців»: Безугла анонсувала засідання ТСК

Засідання заплановане на 14 годину 24 вересня

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розглядає інформацію у справі «вагнерівців», проведе засідання в п'ятницю, 24 вересня. Про це у Facebook повідомила очільниця ТСК Мар’яна Безугла (фракція «Слуга народу»).

«Засідання ТСК 24 вересня о 14:00. Деталі згодом», – написала Безугла.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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