Вагнергейт. Парубій порадив депутатам, кого варто заслухати на слідчій комісії

Частина народних депутатів від опозиції прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників Вагнергейту

Навесні 2021 року Верховна Рада створила ТСК із розслідування дій посадових осіб у «справі вагнерівців»

Створена «Слугами народу» та ОПЗЖ парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК), яка розслідує обставини зриву спецоперації по затриманню бойовиків з ПВК «Вагнера», мала б викликати і заслухати президента Володимира Зеленського і керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака. Про це журналістам заявили народні депутати України з фракції «Європейська солідарність».

«Є підстави вважати, що під час наради у Зеленського, на якій був присутній і Єрмак, відбувся злив цієї інформації – це, звичайно, величезний удар. Не тільки по українських розвідниках, а й по всьому сектору безпеки нашої держави. Ми вважаємо, що на комісію мають бути запрошені не тільки учасники тієї операції, а й також запрошений Єрмак, який має дати відповідь – була чи не була така розмова в кабінеті президента? Була чи не була після того телефонна розмова з російською стороною? Чи з білоруською стороною стосовно інформації про цю спецоперацію? Це і є завдання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка повинна мати найбільший рівень довіри. Але, на жаль, сьогодні ми побачили закритість і небажання об’єктивного розслідування», – наголосив екснардеп Андрій Парубій.

Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський також зауважив, що комісія не викликає на засідання ТСК для пояснень Володимира Зеленського.

«Дивний ентузіазм окремих членів комісії запросити на засідання п’ятого президента Петра Порошенка і не запросити шостого президента Володимира Зеленського, який причетний і точно має бути в курсі того, як розвивалися події минулого літа», – вважає Забродський.

Парубій повідомив, що сьогодні на закрите засідання провладної ТСК прийшли лише депутати з фракції Зеленського, а представників інших фракцій на комісію не допустили попри те, що вони мають допуск до державної таємниці.

«Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від «Європейської Солідарності» – я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від «Голосу» Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК», – повідомив Парубій.

«Ми як народні депутати всі маємо доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів. Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маємо повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участі у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії», – зазначив Парубій.

«Це ще раз засвідчило, що насправді ця ТСК була створена не для того, щоб розслідувати тих, хто вчинив державний злочин, здавши українських розвідників, а для того, щоб просто відбілити можливих учасників злиття цієї операції», – переконаний Парубій.

До слова, Разумков не бачить проблеми у створенні парламентської комісії по «вагнерівцях».

Навесні 2021 року Верховна Рада створила ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, одним із напрямів якої є з'ясування обставин у «справі вагнерівців». Водночас фракція «Європейська солідарність» закликає створити ТСК виключно для розслідування зриву операції із затримання «вагнерівців».

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

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