Вакарчук про розпуск Ради: виконаємо будь-яке рішення Конституційного суду



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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Главком

Вакарчук вважає, що зміна складу парламенту призведе до зміни життя всіх українців

Святослав Вакарчук заявив, що партія «Голос» готова виконати будь-яке рішення Конституційного суду у справі про розпуск Верховної Ради, але підтримує швидку зміну складу парламенту.

«Стара Верховна Рада – це старі правила, це кнопкодавство, це прогули. А головне – це робота на інтереси олігархів. Стара Верховна Рада перетворилася на суміш приватних армій. Це потрібно змінити», – сказав Вакарчук.

За його словами, якщо дати можливість цій Верховній Раді працювати ще три місяці, то вона працюватиме за старими правилами.

Вакарчук вважає, що зміна складу парламенту призведе до зміни життя всіх українців.

Як відомо, у вівторок Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.