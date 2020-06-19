Вибори мера Києва: у Зеленського спрогнозували, хто вийде в другий тур



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В Офісі президента вважають, що Віталій Кличко вийде у другий тур на виборах мера Києва

Основна боротьба буде поміж Віталієм Кличком і представником партії «Слуга народу», зазначив Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на виборах мера Києва можливий другий тур, в якому зустрінуться чинний мер Віталій Кличко та представник партії «Слуга народу».

Про це повідомляє Україна 24.

«Це всі розуміють, що основна боротьба буде поміж Віталієм Кличком і представником партії «Слуга народу». Це всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру», - сказав він.

За словами Тимошенка, є розуміння того, що «фактично буде другий тур».

«І там, будемо сподіватися, представник «Слуги народу» переможе і стане головою столиці», - сказав він.

Раніше Зеленський пояснив, як обиратимуть кандидата в мери Києва від «Слуги народу».

Як відомо, народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що не виключає свого балотування на пост мера Києва.

Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Колишній народний депутат, лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко балотуватиметься на посаду мера Києва.

Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар».

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Повідомлялося, що у партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.

Також у Києві були помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».